"Росатом" предлагает построить в Армении АЭС большой или средней мощности, чтобы покрыть потребности страны в электроэнергии на десятилетия, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, сейчас 30% электричества в Армении вырабатываются атомной энергетикой. Кроме того, Лихачев не исключил, что дефицит электрических мощностей в Армении достигнет одного гигаватта в ближайшие десятилетия.

"К этому нужно быть готовыми. И наш ответ: станция большой или средней мощности, один или два блока, которые покроют на десятилетия грядущие энергодефициты", - сказал Лихачев журналистам.

Кроме того, он выразил уверенность, что наличие атомной промышленности является знаком качественной экономики и промышленности.

Источник: РИА Новости