МЧС обратилось к отправляющимся на пляжи гражданам в связи с ожидаемой ветреной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) направило обращение гражданам, отправляющимся на пляжи, в связи с ожидаемыми ветреными погодными условиями.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что, учитывая ожидаемую 7 и 8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ветреную погоду, МЧС обращается к населению и еще раз напоминает о том, что заходить в море в такую погоду опасно, призывая строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

«Помните: пренебрежение правилами - угроза нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!», - подчеркивается в обращении.