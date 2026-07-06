Axios о политическом наследнике Трампа

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к тому, чтобы видеть в вице-президенте Джей Ди Вэнсе своего политического преемника.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации и окружении главы Белого дома.

По словам одного из собеседников издания, отношение Трампа к своему заместителю заметно изменилось. Другой источник отметил, что президент больше не рассматривает альтернативные кандидатуры. При этом, как утверждает один из источников, вероятность участия государственного секретаря Марко Рубио в будущей президентской кампании теперь выглядит маловероятной, хотя, по его словам, сам Рубио и не планировал выдвигаться.

По данным портала, укреплению позиций Вэнса способствовали несколько факторов. Среди них Axios называет его регулярные появления в средствах массовой информации, недавно опубликованную книгу, а также участие в согласовании меморандума между США и Ираном, которое, по версии издания, стало особенно важным обстоятельством для оценки его работы со стороны Трампа.