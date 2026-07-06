Родственник погибших в Агдаме отца и детей: «Он очень радовался тому, что его дети поступили в университет» - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в Агдамском районе отец и двое его детей погибли, утонув в водохранилище.

Родственник погибшего Шамси Искендеров рассказал Baku TV подробности случившегося.

«Он очень радовался тому, что его дети поступили в университет. В тот день он повез их на прогулку. Младший ребенок упал в воду. Мать бросилась за ним, чтобы спасти. Отец подбежал, на ходу снял одежду и прыгнул в воду. Ему удалось вытащить их обоих, но сам он начал тонуть. Тогда сын попытался спасти отца, однако они оба ушли под воду. Затем в воду бросилась дочь — она тоже утонула рядом с ними. У него было трое детей: два сына и дочь. Сейчас в живых остался только один из сыновей», — рассказал он.

Напомним, 4 июля в Хачынчайском водохранилище утонули 41-летний Шариф Искендеров, его 18-летний сын Тунар и 17-летняя дочь Фидан.