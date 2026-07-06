Пи Дидди снова сократили срок заключения
Срок тюремного заключения американского рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс — прим. ред.) снова сократили.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных тюрем США.
По данным издания, Пи Дидди выйдет из тюрьмы 8 февраля 2028 года вместо 23-го. Изначально дата окончания заключения была назначена на 8 мая 2028 года.
В начале октября прошлого года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.
В апреле адвокаты Пи Дидди планировали обжаловать приговор в суде Второго апелляционного округа США.
Читайте по теме:
Пи Дидди косвенно признался в убийстве Тупака Шакура
Появилось первое фото P. Diddy в тюрьме
Новая жертва: Пи Дидди обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика
Еще трое мужчин выдвинули против Пи Дидди новые обвинения в сексуальном насилии
Четверо мужчин выдвинули против Пи Дидди новые обвинения в сексуальном насилии