Не только нефть и газ: как молодые журналисты заглянули за кулисы глобальных проектов SOCAR

Для молодых представителей медиа завершился цикл уникальных информационных сессий в рамках Платформы энергетического диалога. Этот масштабный проект был организован совместно SOCAR и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDİA).

Мне посчастливилось стать участницей этой программы. В течение целого месяца мы, молодые журналисты, находились в самом центре энергетической жизни страны. Программа была невероятно насыщенной: мы посетили Сангачальский терминал, легендарные Нефтяные Камни, головной офис SOCAR, офисы и предприятия компании в Турции, Бакинскую высшую школу нефти (БВШН), Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, Карбамидный завод и Эко-парк SOCAR.

Хочу подробно поделиться с вами тем, что нам удалось увидеть и чему мы научились за этот незабываемый месяц.

Наш путь начался 10 июня с визита на Сангачальский терминал. Программу открыл вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли. Он выступил с подробной презентацией, посвященной энергетической стратегии Азербайджана, стратегическим проектам, реализуемым по инициативе нашей страны, и ключевой роли Сангачальского терминала в глобальной энергобезопасности.

Затем своим бесценным опытом с нами поделился начальник Департамента маркетинга газа SOCAR Нариман Шахсувар.

Далее руководитель по разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» компании bp Афган Гусейнов рассказал о передовых технологических решениях и современных буровых установках, которые bp применяет в своих проектах в Азербайджане.

Но самым главным и захватывающим стало то, что всю эту теорию нам показали на практике. Для представителей СМИ организовали выездной тур по территории Сангачальского терминала. Нам довелось воочию увидеть начало исторического трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан, берущего исток именно здесь. Также мы ознакомились с экспозицией музея внутри терминала, а в завершение визита сделали памятное фото.

Следующей и, пожалуй, самой незабываемой точкой нашего маршрута 16 июня стали легендарные Нефтяные Камни. С самого детства я видела это уникальное место только в телевизионных сюжетах и всегда пыталась представить: как люди добираются туда, какие там условия и каково это - жить посреди открытого моря?

Все оказалось намного удивительнее, а условия для современных нефтяников меня искренне поразили. Мы отправились на Нефтяные Камни на корабле вместе с рабочими, которые с самого начала нашего мини-путешествия увлеченно рассказывали нам о своей работе. Когда мы наконец прибыли на место, меня прежде всего поразили колоссальные масштабы этого морского города.

Сначала мы посетили памятник Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву и возложили к нему цветы. Затем ознакомились с музеем, носящим имя Великого лидера.

Мы также осмотрели фотостенд «Прошлое и настоящее «Нефтяных Камней» и ознакомились с деятельностью Газотурбинной теплоэлектростанции. Нам рассказали историю первой в мире нефтяной скважины, пробуренной в открытом море промышленным способом, а также продемонстрировали Центральный пункт управления первой на Каспии беспилотной платформы «Абшерон» (EPS), расположенный на «Нефтяных Камнях».

Позже мы посетили памятник выдающемуся нефтянику-геологу Агакурбану Алиеву, мемориальные комплексы в честь нефтяников, погибших в море при покорении Каспия, и героев, павших за территориальную целостность нашей страны. Почтив память шехидов, мы осмотрели композицию, воздвигнутую в честь 30-летия «Нефтяных Камней».

Затем при участии заместителя вице-президента SOCAR Шалалы Гусейновой, советника вице-президента SOCAR Наргиз Джаббарлы и главного геолога - заместителя генерального директора ПО «Азнефть» Маарифа Аллахвердиева состоялась очередная информационная сессия. Нам подробно рассказали об операциях SOCAR по разведке, разработке и добыче, достигнутых успехах и будущих целях, после чего спикеры ответили на вопросы журналистов.

С 17 по 19 июня наша медиа-группа находилась в Турции. Сначала мы посетили стамбульский офис SOCAR. На организованной здесь сессии заместитель главного исполнительного директора SOCAR Turkey по коммуникациям и связям с государственными органами Микаил Юсифов предоставил нам подробную информацию о многовекторной деятельности компании в братской стране, её стратегических целях и масштабных проектах.

На следующий день мы отправились в Измир, в административное здание SOCAR Turkey в районе Алиага. Здесь перед нами выступили ключевые топ-менеджеры.

Заместитель руководителя бизнес-единицы нефтепереработки и нефтехимии SOCAR Turkey по финансовым вопросам Ахмет Гюльхан подробно рассказал о деятельности нефтехимического комплекса Petkim и нефтеперерабатывающего завода STAR.

Затем генеральный директор SOCAR Terminal Уйгун Дегирменджи представил презентацию о работе терминала.

Корпоративный директор SOCAR Turkey по устойчивому развитию, охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС) Мехмет Озенбаш рассказал о растущей роли ESG-подходов.

В завершение для нас провели масштабные выездные туры по территориям комплекса Petkim, завода STAR и SOCAR Terminal.

Признаюсь честно: меня поразило, насколько огромную территорию занимают эти предприятия. Для сотрудников здесь созданы идеальные условия - это настоящий мини-городок со всей необходимой инфраструктурой.

Кроме того, этот визит полностью разрушил стереотип о том, что Азербайджан - исключительно нефтегазовая страна. Мы увидели, как стремительно и успешно республика развивается и в сфере альтернативных источников энергии.

22 июня в рамках программы мы отправились в головной офис SOCAR в Баку, где сначала ознакомились с уникальной выставкой «Азербайджанская нефть».

Затем стартовала официальная сессия при участии заместителя вице-президента, исполнительного директора компании SOCAR Midstream Gas Operations Полада Рустамова и генерального директора ПО «Azerigaz» Азера Мамедова. Нам представили детальные презентации об инфраструктуре экспортных маршрутов Азербайджана, включая Южный газовый коридор и перспективы его расширения.

Вторая часть сессии была посвящена экономической аналитике. Советник президента SOCAR, главный экономист компании Рамин Даньяров, начальник отдела анализа энергетического сектора Эмиль Гасымзаде и ведущий экономист сегмента экономического анализа Аян Гулизаде выступили с крайне интересной темой. Они рассказали о важности точного, профессионального и своевременного информирования общества о глобальных энергетических и экономических процессах.

23 июня нас принимала Бакинская высшая школа нефти. Сначала для нас провели экскурсию по кампусу БВШН, показав её современную учебную инфраструктуру и передовые лаборатории.

Затем на сессии выступили ректор БВШН Эльмар Гасымов, начальник Департамента по управлению талантами и деловому партнерству Улькяр Бехбудова, начальник Управления обучения, образования и сертификации Фуад Сулейманов и начальник Департамента науки, техники и нанотехнологий Назим Велиев.

Нам подробно рассказали о концепции SOCAR по трансформации «нефтяного капитала в человеческий», повышении инклюзивности в энергетическом секторе, интеграции науки с производством и постоянном повышении квалификации сотрудников.

Скажу откровенно: увидев условия, созданные для студентов в БВШН, я сама снова захотела стать студенткой! Здесь функционируют собственные высокотехнологичные лаборатории, великолепные спортзалы для футбола, баскетбола и тенниса, огромный бассейн и современное студенческое общежитие. Студенты могут полноценно жить, учиться и развиваться, практически не покидая территорию кампуса.

25 июня мы посетили Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева. Я даже представить себе не могла, насколько огромна территория этого гиганта отечественной промышленности.

В начале сессии генеральный директор ООО «SOCAR Downstream» Эмиль Алхаслы ознакомил нас с многовекторной деятельностью компании в нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Директор завода Хаял Джафаров подробно проинформировал о масштабных работах, проводимых в рамках проекта модернизации и реконструкции НПЗ. В свою очередь, вице-президент «SOCAR Turkey» по техническому обслуживанию Эргюн Бинбога рассказал о деятельности нефтеперерабатывающего и нефтехимического подразделения SOCAR в Турции.

Также перед нами выступил начальник Департамента по управлению нефтеперерабатывающим и нефтехимическим бизнесом SOCAR Орхан Алиев, который поделился подробностями приобретения компанией SOCAR акций «Italiana Petroli» у «API Holding» и рассказал о перспективах нашего бизнеса в Италии. Визит завершился подробным ознакомительным туром по территории завода.

29 июня наш путь лежал на Карбамидный завод SOCAR. Директор предприятия Кутай Дурна тепло поприветствовал нашу медиа-группу и рассказал о текущей деятельности завода.

Затем директор по производству Шохрат Мирзоев выступил с презентацией о цифровой трансформации и автоматизации производственных процессов.

В конце сессии для нас провели ознакомительный тур по заводу, где нам наглядно показали процесс производства карбамида - ценнейшего удобрения, используемого во всем мире для активного роста растений.

2 июля мы побывали в Эко-парке SOCAR. В рамках организованной здесь информационной сессии начальник Департамента по раскрытию экологической информации и управлению связями SOCAR Мустафа Гурбанлы рассказал о декарбонизации и экологической стратегии компании как устойчивого поставщика энергии.

Затем советник генерального директора компании «SOCAR Green» Эльнар Мехдизаде подробно затронул повестку дня SOCAR в области «зеленой» энергетики.

После презентаций мы прогулялись по территории Эко-парка. Нам показали современные солнечные панели и рассказали, что сюда регулярно организуются образовательные туры и практика для студентов и школьников. Территория парка поразила нас обилием красивых, редких растений и высокотехнологичных решений.

Как известно, у любого прекрасного проекта есть завершение. 3 июля, согласно графику, состоялась официальная церемония закрытия нашего цикла информационных сессий.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов и исполнительный директор SOCAR по вопросам коммуникаций Айгюн Гусейнова. Они подчеркнули, что за этот месяц молодые журналисты получили исчерпывающие, глубокие знания об энергетической стратегии Азербайджана, многовекторной структуре SOCAR и процессах на мировых рынках. Было отмечено, что программа внесла огромный вклад в профессиональный рост и информированность журналистов, специализирующихся в сфере энергетики. После официальных выступлений всем участникам проекта были торжественно вручены сертификаты.

Подводя итог, хочу сказать: для меня лично этот месяц стал колоссальным опытом и мощным толчком для профессионального развития. На протяжении всей программы организаторы не просто передавали нам информацию - нам наглядно, на практике и живых примерах показали изнутри всю мощь энергетического сектора страны. Без преувеличения, это один из самых ярких, качественных и бесценных тренингов, которые я когда-либо проходила.

Пользуясь возможностью, я хочу от имени всей своей редакции и от себя лично выразить глубокую признательность за то, что удостоилась чести стать частью этой замечательной команды. Выражаю искреннюю благодарность SOCAR, Агентству по развитию медиа (MEDİA) и каждому человеку, кто вложил свой колоссальный труд, душу и усилия в то, чтобы мы смогли приобрести этот бесценный опыт!