Число погибших в результате массированной атаки РФ по Киеву достигло 14

В Киеве в результате массированной атаки РФ в ночь на 6 июля погибли 14 человек, 56 пострадали, среди них 7 детей.

В Киеве известно уже о 14 погибших в результате очередной массированной атаки рф в ночь на 6 июля, 56 человек пострадали, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Поисково-спасательные работы в многоквартирных домах, поврежденных в результате атаки рф, как указано, продолжаются по двум адресам в Подольском и Дарницком районах.