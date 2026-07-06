У Сержа Саргсяна конфискуют более $1,7 млн

У бывшего президента Армении Сержа Саргсяна конфискуют имущество и денежные средства на сотни миллионов драмов.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Армении, передает Sputnik Армения.

Суд частично удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества Саргсяна и связанных с ним лиц.

Согласно решению суда, конфискации подлежат 38% квартиры на улице Теряна в Ереване, парковочное место и 38% доли в другом парковочном месте по тому же адресу, банковские вклады на сумму 203 млн драмов, проценты по ним в размере 74,7 млн драмов, а также денежные средства в размере 352,4 млн драмов.

Общая стоимость подлежащих конфискации денежных средств составляет около 630 млн драмов (примерно $1,7 млн), не считая долей в недвижимости.

Ранее Антикоррупционный суд Армении постановил конфисковать у племянницы бывшего президента Ани Саргсян акции малой гидроэлектростанции "Арени" стоимостью более $1,8 млн, а также денежные средства в размере около $900 тыс.