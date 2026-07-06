УЕФА раскритиковал ФИФА за отмену дисквалификации Балогуна

УЕФА выступил с жесткой критикой ФИФА после решения отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, назвав ситуацию беспрецедентной и угрожающей принципам честной конкуренции.

В УЕФА заявили, что решение, принятое накануне, «перешло все границы дозволенного».

«Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции. Иногда правила допускают различные толкования. В данном случае это не так. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что футбол остается самым популярным видом спорта в мире именно потому, что в него играют по единым правилам. В УЕФА также выразили недоумение в связи с решением, назвав его беспрецедентным, непостижимым и неоправданным.