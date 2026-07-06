 Трамп подтвердил, что просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна | 1news.az | Новости
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Трамп подтвердил, что просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна

First News Media20:33 - Сегодня
Трамп подтвердил, что просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой пересмотреть решение о красной карточке, полученной нападающим сборной США Фоларином Балогуном.

По словам Трампа, он не был знаком с правилами автоматической дисквалификации после удаления и узнал о них позже. Он отметил, что считает подобное наказание несправедливым, особенно в ситуации, когда игрок лишается возможности участвовать в следующем матче.

«Я даже не знал, что такое красная карточка. Потом мне объяснили, что Балогун не сможет играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как можно отстранять человека от игры, которая ещё не состоялась? Поэтому да — я попросил ФИФА пересмотреть этот эпизод», — заявил американский лидер.

Балогун в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины получил прямую красную карточку и должен был пропустить встречу 1/8 финала с Бельгией. Однако Международная федерация футбола приостановила действие наказания, что позволит форварду выйти на поле.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы лично связывался с президентом ФИФА Джанни Инфантино и настаивал на пересмотре дисквалификации. Сам Балогун на турнире уже забил три мяча — два в ворота Парагвая и один в матче против Боснии и Герцеговины, став лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

 

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