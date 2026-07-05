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Миллионы иранцев совершили поминовение перед телом Хаменеи - ВИДЕО

First News Media15:15 - Сегодня
Миллионы иранцев совершили поминовение перед телом Хаменеи - ВИДЕО

Миллионы иранцев пришли в главную мечеть Тегерана на всеобщую молитву перед гробами погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи.

С самого утра в Мосаллу имама Хомейни — крупнейший религиозный комплекс Тегерана — тянулись вереницы паломников в траурных одеждах с флагами Ирана, портретами Хаменеи, а также с плакатами с призывами отомстить президенту США Дональду Трампу.

Перед гробами был прочитан коллективный намаз, в котором звучали молитвы об упокоении душ лидера Ирана и его родных, в том числе его годовалой внучки; в эти моменты многие мужчины и женщины не сдерживали слез. Иранское гостелерадио вело репортаж с вертолета, который был виден всем участникам церемонии.

Источник: ТАСС

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