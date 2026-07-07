В Баку наблюдаются заторы на основных дорогах
На ряде дорог Баку образовались пробки.
Как передает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Ситуация на дорогах в настоящее время:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
4. Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра наблюдается плотность движения.
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