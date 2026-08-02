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Общество

С завтрашнего дня студенты смогут подать заявку на получение кредита

First News Media14:38 - Сегодня
С завтрашнего дня студенты смогут подать заявку на получение кредита

С 3 августа Фонд студенческих образовательных кредитов откроет прием заявок на осенний семестр 2026/2027 учебного года через портал e-ttkf.edu.az.

Об этом сообщает Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Подать заявку смогут студенты, поступившие в магистратуру по итогам вступительного конкурса Государственного экзаменационного центра на 2026-2027 учебный год, а также студенты 2-го и старших курсов вузов, средних специальных и профессиональных учебных заведений. Прием заявок для первокурсников бакалавриата откроется после завершения выбора специальности.

Студенты, поступившие в магистратуру, также смогут оформить образовательный студенческий кредит одновременно с регистрацией через portal.edu.az.

Для получения стандартного образовательного студенческого кредита за первый семестр первого учебного года установлены следующие минимальные показатели:

  • суббакалавриат — 110 баллов, по специальностям, требующим особых способностей, — 40 баллов;
  • бакалавриат — 250 баллов, по специальностям, требующим особых способностей, — 100 баллов;
  • магистратура — 50 баллов, по специальностям, требующим особых способностей, — 30 баллов;

для поступивших по результатам SAT — не менее 1200 баллов;

по программам технического профессионального и высшего технического профессионального образования — средний балл аттестата не ниже 3.

Минимальные проходные показатели действуют только для стандартных образовательных студенческих кредитов. Для социальных образовательных студенческих кредитов минимальный проходной балл не предусмотрен.

Студенты, поступившие на программы бакалавриата и суббакалавриата в 2026-2027 учебном году, смогут подать заявку на образовательный студенческий кредит после завершения выбора специальности и регистрации в учебном заведении.

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