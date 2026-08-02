В Турции в связи с лесными пожарами арестованы шесть человек

В рамках расследования причин 44 лесных пожаров, произошедших с 1 июня в 16 провинциях Турции, установлены 29 подозреваемых.

Об этом министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил на своей странице в соцсети X.

По его словам, в отношении девяти человек избрана мера пресечения в виде судебного надзора, шесть подозреваемых арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Гюрлек отметил, что расследование проводится под контролем Министерства юстиции. По его словам, виновные в умышленных поджогах, а также в пожарах, возникших по неосторожности или халатности, понесут наказание в соответствии с законом.

На сегодняшний день в Турции пожары полностью взяты под контроль.