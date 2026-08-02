В селе Шушакенд Ходжалинского района родился первый ребенок

В селе Шушакенд Ходжалинского района в семье Гусейновых родился мальчик.

Как сообщает Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, ребенок ростом 50 см и весом 2,7 кг был выписан домой 2 августа.

Мальчика назвали Мустафа Кямал. Он стал вторым ребенком жителя Шушакенда Шамиля Гусейнова и первым младенцем, родившимся в селе после возвращения жителей.

В Службе отметили, что это событие стало символом новой жизни в Шушакенде, устойчивого заселения и успешного продолжения Великого возвращения.