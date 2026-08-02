В Южной Корее от жары погибли 13 человек

Число погибших от последствий аномальной жары в Южной Корее с начала сезона достигло 13 человек.

Об этом сообщает SBS News со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

По данным ведомства, с 15 мая по 31 июля в стране зарегистрировали 1 781 случай заболеваний, связанных с жарой. За 31 июля в отделения неотложной помощи около 500 больниц обратились 72 человека, новых смертельных случаев не зарегистрировали.

Больше всего случаев зафиксировали в провинции Кенгидо — 372. В Кенсанбукдо зарегистрировали 182 случая, в Кеннаме — 161, в Сеуле — 158. При этом число пациентов в Кеннаме впервые превысило показатель Сеула.

В провинции Кеннам температура в городе Янсан достигла 41,6 градуса, установив новый рекорд с начала наблюдений. Максимальный уровень риска заболеваний, связанных с жарой, в Южной Корее сохранится до 4 августа.

По данным агентства «Ренхап», на фоне экстремальной жары правительство Южной Кореи активировало второй уровень оперативного реагирования штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий. Это первый случай за три года — с августа 2023 года.