Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьером страны

Президент Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье, 2 августа, подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Согласно Конституции Армении, после начала полномочий национального собрания нового созыва президент республики обязан незамедлительно назначить премьер-министром кандидата, выдвинутого парламентским большинством.

После назначения главы правительства кабинет министров должен быть сформирован в течение 15 дней. При этом премьер-министр обязан в пятидневный срок представить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. В свою очередь глава государства в течение трех дней либо утверждает предложенный состав правительства, либо обращается в Конституционный суд.

— Назначить Никола Пашиняна премьер-министров Республики Армения, — говорится в указе президента.

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