В Азербайджане арестовали ещё одного тиктокера

Ещё один тиктокер был арестован за проявление неуважительного отношения к обществу, неэтичное поведение, противоречащее моральным ценностям, и публикацию материалов подобного содержания в социальных сетях.

Как сообщает Unikal, сотрудники 9-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции задержали Аликрама Гейдарова (1991 г.р.).

В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по статье 510.1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики (мелкое хулиганство — действия, нарушающие общественный порядок и явно выражающие неуважение к обществу, не сопровождающиеся применением насилия в отношении физических лиц или угрозой его применения, а также уничтожением или повреждением чужого имущества). Дело направлено в Сабаильский районный суд для рассмотрения.

Решением суда А. Гейдаров был подвергнут административному аресту сроком на 8 суток.

Отметим, что по аналогичной причине ранее административному аресту также подверглись тиктокеры Санур Азизов и Мюжгян Мамедзаде.