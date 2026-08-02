Пугачева лишилась прав на «Баронессу фон Орбах» в России

Певица Алла Пугачева утратила права на товарный знак «Баронесса фон Орбах», который зарегистрировала еще в 1996 году.

Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, срок его регистрации истек 2 августа, а заявление на продление подано не было. Стоимость процедуры обошлась бы Пугачевой в 22 тысячи рублей (472 маната).

Под маркой «Баронесса фон Орбах» исполнительница могла выпускать парфюмерную продукцию, алкогольные напитки и одежду.

Mash отмечает, что изначально артистка пыталась получить титул баронессы через родословную своего бывшего мужа Миколаса Орбакаса, который утверждал, что в его роду был литовский барон фон Орбах. Однако родство доказать не удалось. В итоге Пугачева зарегистрировала бренд с этим названием.