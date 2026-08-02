Беларусь заявила о формировании нового батальона у границы

Беларусь завершает формирование нового 37-го десантно-штурмового подразделения недалеко от Гомеля на границе с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на эфир телеканала Минобороны Беларуси "ВоенТВ", об этом заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

По его словам, в настоящее время завершена подготовка одного батальона, а в течение текущего года планируется сформировать еще один батальон, а также подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные части. В новую бригаду уже набраны офицеры и призван личный состав.

О начале формирования этого подразделения на юге страны сообщалось в августе 2025 года.