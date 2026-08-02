Беларусь заявила о формировании нового батальона у границы
Беларусь завершает формирование нового 37-го десантно-штурмового подразделения недалеко от Гомеля на границе с Украиной.
Как сообщает Report со ссылкой на эфир телеканала Минобороны Беларуси "ВоенТВ", об этом заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.
По его словам, в настоящее время завершена подготовка одного батальона, а в течение текущего года планируется сформировать еще один батальон, а также подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные части. В новую бригаду уже набраны офицеры и призван личный состав.
О начале формирования этого подразделения на юге страны сообщалось в августе 2025 года.
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