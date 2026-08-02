В Азербайджане с 3 августа стартует прием заявок на студенческие кредиты

Фонд образовательных студенческих кредитов объявляет об открытии с 3 августа приема заявок на осенний семестр 2026-2027 учебного года через портал e-ttkf.edu.az.

Как сообщает Министерство науки и образования, подать заявку на получение социального или стандартного кредита смогут магистранты, а также студенты старших курсов вузов, колледжей и профучилищ.

Студенты, впервые поступившие на программы бакалавриата и суббакалавриата в 2026-2027 учебном году, смогут оформить заявку одновременно с регистрацией в учебном заведении после завершения этапа выбора специальности.

Для получения стандартного кредита в первом семестре первого года обучения действуют следующие минимальные проходные баллы:

Бакалавриат: 250 баллов (100 баллов — для специальностей, требующих особых способностей);

Магистратура: 50 баллов (30 баллов — для специальностей, требующих особых способностей);

Суббакалавриат: 110 баллов (40 баллов — для специальностей, требующих особых способностей);

Экзамен SAT: не менее 1200 баллов;

Профобразование: средний балл в аттестате не ниже 3.

Для социальных образовательных кредитов минимальный проходной балл не предусмотрен.

Источник: АЗЕРТАДЖ