При пожаре на пароме в Индонезии погибли пять человек, десятки пропали - ВИДЕО

У берегов индонезийского острова Мадура загорелся паром, на борту которого находились 271 пассажир и член экипажа.



Как передает Reuters, в результате инцидента пять человек погибли, еще 41 пропал без вести.

По данным поисково-спасательной службы, 225 человек были спасены. Отмечается, что паром направлялся из Сурабаи в провинции Восточная Ява в город Макассар в провинции Южный Сулавеси.



Причина возгорания выясняется. Поисково-спасательные работы продолжаются.