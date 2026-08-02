 Спасатели МЧС вызволили человека из 100-метрового оврага в Кельбаджаре | 1news.az | Новости
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Спасатели МЧС вызволили человека из 100-метрового оврага в Кельбаджаре

First News Media17:15 - Сегодня
Спасатели МЧС вызволили человека из 100-метрового оврага в Кельбаджаре

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о человеке, оказавшемся в беспомощном состоянии в горной местности со сложным рельефом в селе Товладера Кельбаджарского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с происшествием на место были незамедлительно направлены пожарные-спасатели Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Спасатели с использованием специальных средств спасения вызволили человека, оказавшегося в беспомощном состоянии в овраге глубиной около 100 метров в горной местности.

Сообщается, что спасённым оказался Кямиль Фарзалиев (1967 г.р.).

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