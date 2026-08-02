В Грузии обучение в государственных университетах станет бесплатным

В Грузии высшее образование в государственных университетах станет бесплатным.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, новая модель финансирования предусматривает механизмы, которые помогут сохранить заинтересованность и мотивацию студентов к учебе.

Кобахидзе отметил, что если студент за один семестр не сдаст два предмета, с третьего семестра объем государственного финансирования для него будет сокращен. По его словам, эта мера направлена исключительно на повышение мотивации к обучению.

Премьер также заявил, что одной из главных причин высоких темпов экономического роста в стране стало искоренение коррупции. По его словам, в июле экономика Грузии выросла на 8,6%, а средний рост за первые шесть месяцев года составил 7,9%, что превысило прогнозы МВФ и других международных финансовых институтов.