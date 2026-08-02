Часть возможностей турецкой системы HvBS вошла в арсенал ВВС Азербайджана

Часть критически важных возможностей, разработанных в рамках Информационной системы ВВС (HvBS) — одного из ключевых программных решений турецкой компании HAVELSAN в области командования и управления, — вошла в арсенал Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Как сообщает агентство Anadolu, система HvBS, разработанная с учётом оперативных потребностей Командования ВВС Турции, представляет собой современную инфраструктуру командования и управления, позволяющую осуществлять планирование, проведение, мониторинг и оценку воздушных операций в единой цифровой среде.

Переданная ВВС Азербайджана система позволяет персоналу оперативных центров работать на основе единой оперативной картины, управлять информацией о задачах и операциях в режиме реального времени, отслеживать критически важные данные из единого центра и ускорять процесс принятия решений.

Таким образом, значительно повышаются скорость, точность и эффективность процессов планирования, координации и выполнения операций.

Данная поставка имеет важное значение с точки зрения демонстрации уровня сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере оборонной промышленности, в частности в области программного обеспечения, управления и технологий контроля.