Завтра в Баку воздух прогреется до 35°, в районах возможны дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 3 августа ожидается преимущественно ясная погода, умеренный северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-75 %, днем - 45-50 %.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно безоблачная погода. Однако днем в ряде горных районов вероятны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами возможен туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 23-28° тепла.