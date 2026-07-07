ФК «Сабах» проведет первый матч в Лиге чемпионов УЕФА

Сегодня, 7 июля, в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский «Сабах» встретится с валлийским клубом ТНС.

Как сообщает 1news.az, поединок пройдет на стадионе Bank Respublika Arena в Масазыре и начнется в 20:00.

Отметим, что это будет первый матч в истории ФК «Сабах» в Лиге чемпионов УЕФА.

Ответная игра состоится 14 июля на стадионе Park Hall в английском городе Освестри. Начало встречи запланировано на 21:30 по бакинскому времени.