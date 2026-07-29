В Азербайджане пройдет чемпионат по пляжному волейболу

Федерация волейбола Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта с 4 по 8 августа проведет чемпионат по пляжному волейболу.

Как сообщили Report в федерации, матчи предварительного раунда соревнований между женскими и мужскими командами пройдут 4-6 августа, а финальные матчи и церемония награждения состоятся 8 августа.

Все матчи чемпионата пройдут во Дворце водных видов спорта.

В национальном чемпионате примут участие 30 клубов (16 женских и 14 мужских). Победитель получит право представлять Азербайджан на чемпионат Европы по пляжному волейболу (CEV EuroBeachVolley), который состоится в 2026 году.