На маршруте Баку–Тбилиси увеличат число вагонов и снизят минимальную стоимость проезда - ФОТО

В целях повышения удовлетворенности пассажиров и с учетом растущего спроса на пассажирские перевозки по международному маршруту Баку-Тбилиси-Баку ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД; входит в группу компаний AZCON Holding) продолжает создавать для пассажиров более широкие и доступные возможности для путешествий.

С 10 июля 2026 года в состав поездов, курсирующих по международному маршруту Баку-Тбилиси-Баку, будут включены 3 дополнительных вагона спального типа (вагоны класса стандарт+, эксплуатируемые в настоящее время на маршрутах внутри страны), сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД.

В результате по каждому рейсу будет доступно 104 дополнительных пассажирских места, а число пассажирских мест на один рейс будет увеличено примерно на 60 процентов и, тем самым, доведено до 282 (по сравнению с текущими 178).

Билеты на дополнительные вагоны поступили в продажу с сегодняшнего дня. Цены на билеты в этих вагонах доступнее по сравнению с ценами на билеты в вагонах производства Stadler. Так, стоимость проезда по маршруту Баку-Тбилиси-Баку по классу стандарт+ стартует с 40.30 AZN в зависимости от расстояния. Минимальная стоимость проезда в одном направлении по маршруту из Баку в Тбилиси составляет 65.20 AZN, из Евлаха - 53.30 AZN, из Гянджи - 49.30 AZN, а из Агстафы - 45.30 AZN. Из Бёюк-Кясика до Тбилиси и станции Гардабани она составляет 43.40 и 40.30 AZN соответственно.

Напомним, в настоящее время минимальная стоимость проезда по классу комфорт в вагонах производства Stadler из Баку в Тбилиси составляет 79.5 AZN, а из Гянджи - 58.20 AZN.

Тем самым, благодаря этому новшеству, у большего числа пассажиров появляется возможность совершить поездку по маршруту Баку-Тбилиси-Баку по более доступной цене.

По сравнению с вагонами марки Stadler, норма бесплатного багажа в добавляемых на маршрут спальных вагонах класса стандарт+ с учетом технических особенностей и конструктивных возможностей этих вагонов установлена в размере 36 кг.

В целях обеспечения комфорта пассажиров в вагонах стандарт+ будет организован мобильный кейтеринг.

Отметим, что по маршруту Баку–Тбилиси–Баку в период с 25 мая по 6 июля было продано около 25 тысяч билетов и перевезено около 14 тысяч пассажиров. Из них 6356 человек совершили посадку в поезд в Тбилиси, 4343 человека – в Баку, 1112 человек – в Гяндже, 808 человек – в Евлахе, 520 человек – в Агстафе. Таким образом, примерно 40 процентов пассажиров из числа совершающих поездки по маршруту Баку–Тбилиси–Баку приходятся на долю регионов.

В целом, благодаря проектам АЖД последних лет по расширению географии обслуживания и повышению удовлетворенности пассажиров, наблюдается рост числа лиц, предпочитающих путешествовать по железной дороге. За 6 месяцев 2026 года железнодорожным транспортом было перевезено свыше 5,4 млн пассажиров. Это означает рост почти на 20 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (4,6 млн).

АЖД продолжит принимать меры по дальнейшему совершенствованию оказываемых услуг, предоставляя пассажирам максимально удобные, доступные и безопасные возможности для путешествий.