Азербайджан присоединился к «Метрической конвенции»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о присоединении страны к международной «Метрической конвенции».

Официальный текст документа был опубликован сегодня на официальном сайте президента АР.

«Присоединить Азербайджанскую Республику к «Метрической конвенции», подписанной 20 мая 1875 года в городе Париже», — говорится в тексте подписанного главой государства закона.

Метрическая конвенция является основополагающим международным договором, который обеспечивает глобальное единство метрологических стандартов. Официальное присоединение к конвенции позволит Азербайджану полностью интегрировать национальную систему измерений в международные стандарты, что существенно упростит торгово-экономический обмен, научно-техническое сотрудничество и признание результатов измерений на мировом уровне.