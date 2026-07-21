Состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в формате «один на один» - ФОТО
21 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в резиденцию Villa Borsig в Берлине для встречи с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретил главу нашего государства.
Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге.
Затем состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в формате «один на один».
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