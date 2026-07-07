Ввоз этих товаров в страну будет запрещён

В Азербайджане могут ужесточить требования к ввозу непродовольственных товаров.

Согласно статье 14.2 закона Азербайджана «О техническом регулировании», запрещаются производство, продажа, импорт и использование товаров, не соответствующих требованиям закона и технических регламентов либо не прошедших предусмотренную оценку соответствия.

Как сообщает Qaynarinfo, сегодня на заседании Милли Меджлиса был рассмотрен в первом чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Документ разработан в рамках Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023–2025 годы, утверждённой распоряжением Президента Азербайджана от 23 января 2023 года. Программа предусматривает создание механизма проверки соответствия импортируемых товаров национальным техническим регламентам ещё до их ввоза в страну.

Необходимость изменений связана с предотвращением импорта опасных непродовольственных товаров, не отвечающих требованиям технических регламентов, а также с введением механизма контроля за их ввозом.

Согласно законопроекту, все импортируемые в Азербайджан непродовольственные потребительские товары должны сопровождаться сертификатом соответствия, декларацией о соответствии или признанными иностранными документами, подтверждающими их соответствие требованиям безопасности.

Ожидается, что новые правила обеспечат равные условия для импортной и отечественной продукции, поддержат местных производителей и не допустят ввоза товаров, не соответствующих обязательным требованиям по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества и государственных интересов.

При этом, учитывая государственную политику по поддержке предпринимательства и улучшению делового климата, для компаний, занимающихся импортом непродовольственных товаров, предусмотрен 24-месячный переходный период, чтобы они смогли привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

По итогам обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.