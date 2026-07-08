 Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира - ВИДЕО

First News Media08:21 - Сегодня
Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира - ВИДЕО

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.

Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались швейцарцы — 4:3.

У швейцарцев реализовали пенальти Гранит Джака, Зеки Амдуни, Седрик Иттен и Рубен Варгас. Мануэль Аканджи пробил выше ворот.

У колумбийцев реализовали пенальти Хуан Кинтеро, Хаминтон Кампас и Луис Диас. Давинсон Санчес угодил в перекладину, а с ударом Кучо Эрнандеса справился Грегор Кобель.

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч пройдёт 12 июля на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Начало встречи запланировано на 5:00.

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Поделиться:
235

Актуально

Общество

В Ходжавенд и Шушу отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев - ...

Политика

National Interest: ВВС Азербайджана приняли на вооружение истребители JF-17 Block III

Общество

В двух районах Баку и Мингячевире временно не будет света

Спорт

На ЧМ-2026 определились все четвертьфинальные пары

Спорт

Месси установил несколько мировых рекордов в матче против Египта

На ЧМ-2026 определились все четвертьфинальные пары

Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира - ВИДЕО

Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Испания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

«Карабах» крупно уступил украинскому клубу в контрольном матче

Англия вырвала победу у ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании

Последние новости

National Interest: ВВС Азербайджана приняли на вооружение истребители JF-17 Block III

Сегодня, 09:30

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Азербайджан за подаренный танкер «Достлуг»

Сегодня, 09:23

В Армении распространены видеокадры ареста олигарха Гагика Царукяна - ВИДЕО

Сегодня, 09:20

Нетаньяху: Израиль категорически против продажи Турции F-35

Сегодня, 09:06

Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 3,6 тысячи

Сегодня, 09:00

Месси установил несколько мировых рекордов в матче против Египта

Сегодня, 08:52

Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении условий меморандума

Сегодня, 08:45

В четырех районах Баку будут перебои с газом

Сегодня, 08:40

В двух районах Баку и Мингячевире временно не будет света

Сегодня, 08:37

На ЧМ-2026 определились все четвертьфинальные пары

Сегодня, 08:30

США и Иран нанесли взаимные удары по военным объектам друг друга

Сегодня, 08:27

Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира - ВИДЕО

Сегодня, 08:21

В Агдере микроавтобус упал в ущелье, есть пострадавшие

Сегодня, 08:15

В Ходжавенд и Шушу отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

Сегодня, 08:10

Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом

Сегодня, 00:00

Ливень оставил международный аэропорт Тбилиси без электричества - ВИДЕО

07 / 07 / 2026, 23:46

Ввоз этих товаров в страну будет запрещён

07 / 07 / 2026, 23:40

В Гяндже мужчина попытался поджечь поликлинику после конфликта с врачом - ВИДЕО

07 / 07 / 2026, 23:22

В Баку на «Шамахинке» сгорел автомобиль Chevrolet - ВИДЕО

07 / 07 / 2026, 23:00

The Jerusalem Post: В Азербайджане напоминают о Ходжалы на фоне решения Израиля по так называемому «геноциду армян»

07 / 07 / 2026, 22:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02