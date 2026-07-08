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Спорт

Месси установил несколько мировых рекордов в матче против Египта

First News Media08:52 - Сегодня
Месси установил несколько мировых рекордов в матче против Египта

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси превзошел чемпиона мира 1986 года соотечественника Диего Марадону в списке лучших ассистентов в истории мировых первенств.

Как передает 1news.az, об этом пишет ТАСС.

Месси отдал голевую передачу в матче 1/8 финала против команды Египта и довел их число до девяти. Статистика результативных пасов на чемпионатах мира ведется с 1966 года.

Также форвард сборной Аргентины установил рекорд по числу исполненных в финальной части чемпионатов мира пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом.

Кроме того, Месси забил 21-й гол на чемпионатах мира, поразив ворота сборной Египта и обновив собственный рекорд. Второе место по голам на чемпионатах мира занимает француз Килиан Мбаппе, у которого 19 забитых мячей.

Помимо этого, аргентинский форвард — первый игрок в истории, отличившийся в 6 матчах плей-офф чемпионата мира подряд.

Стоит отметить, что Месси установил абсолютный рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству проведенных матчей, если учитывать соревнование с участием женских команд.

Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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