 С начала года из Азербайджана выдворили 850 иностранцев за нарушение миграционного законодательства - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

С начала года из Азербайджана выдворили 850 иностранцев за нарушение миграционного законодательства - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:57 - Сегодня
С начала года из Азербайджана выдворили 850 иностранцев за нарушение миграционного законодательства - ВИДЕО

В первом полугодии 2026 года Государственная миграционная служба приняла в общей сложности 9757 решений в связи с нарушениями иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности в Азербайджане, а также по другим соответствующим административным правонарушениям.

Из числа иностранных граждан, в отношении которых были приняты административные решения, 4852 человека были задержаны Государственной миграционной службой в ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы. 

Было установлено, что они проживали на территории страны без документов, предоставляющих право на пребывание и проживание (незаконно), занимались деятельностью, не соответствующей заявленной при въезде цели визита, были привлечены к незаконной трудовой деятельности либо не проживали по адресу, указанному при регистрации.

За нарушение миграционного законодательства 850 иностранных граждан были в административном порядке выдворены за пределы Азербайджанской Республики, при этом их въезд в страну был ограничен на срок, установленный законодательством. В отношении остальных были приняты меры по легализации их пребывания на территории Азербайджана либо обеспечен их добровольный выезд из страны.

За отчетный период были выявлены четыре случая организации незаконной миграции. В ходе проведенных проверок установлено, что предпринимались попытки ввоза иностранных граждан в Азербайджан с различными целями, а после их прибытия - незаконного оформления для них разрешений на работу и временное проживание на территории страны. Собранные по этим фактам материалы были направлены в соответствующий правоохранительный орган для дачи правовой оценки.

В Государственной миграционной службе отмечают, что мероприятия по борьбе с незаконной миграцией продолжаются на постоянной основе.

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