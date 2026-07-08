Трамп: Турция получит F-35

У Турции очень современная и сильная армия, и Турция получит F-35, заявил президент США Дональд Трамп в рамках саммита НАТО в Анкаре.

«Я очень люблю Эрдогана. Я также очень люблю Нетаньяху. У Турции очень современная и сильная армия, и Турция получит F-35. Я сказал это Нетаньяху», - сказал он.

«Если бы не я, возможно, другая сторона вступила бы в войну с Ираном. Я сказал Нетаньяху, что именно из-за меня она [вероятно, Турция] сохранила нейтралитет», - добавил Трамп.

Источник: CNN Türk