На границе с Ираном изъято свыше 78 кг наркотиков - ФОТО

Пресечена контрабанда 78 килограммов 250 граммов наркотических средств и 1990 штук наркосодержащих таблеток из Ирана в Азербайджан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Было отмечено, что в результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС было обнаружено и изъято из незаконного оборота 6 килограммов 380 граммов наркотических средств (5 килограммов 530 граммов марихуаны; 850 граммов опия) и 1990 штук психотропных таблеток «Метадон М-40». На служебной территории пограничного отряда «Ленкорань» было выявлено и изъято 71 килограмм 870 граммов марихуаны.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.