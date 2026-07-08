В Персидском заливе заблокированы 6 тыс. моряков

Около 6 тыс. моряков продолжают оставаться заблокированными на судах в Персидском заливе.

Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес, осудив недавние обстрелы судов в этой важной морской артерии.

"Я осуждаю нападения, совершенные за последние два дня на несколько судов, следовавших через Ормузский пролив, - говорится в заявлении главы специализированного агентства ООН. - Ситуация в регионе остается крайне нестабильной. Эти нападения еще больше усиливают страх, неопределенность и психологическое напряжение, которые уже испытывают почти 6 тыс. моряков, остающихся заблокированными на борту судов, не имеющих возможности безопасно покинуть Персидский залив".