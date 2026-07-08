Погода на четверг: В Баку ожидается до 31 градуса тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 8 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем - 28-31° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах они могут быть кратковременными, но интенсивными, с грозами и градом. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 20-25° тепла, местами - до 27-29° тепла.