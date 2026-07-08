Джейхун Байрамов обратился к выезжающим за границу гражданам Азербайджана

Наши граждане, выезжая за границу, обязательно должны учитывать факторы риска.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, в последние годы в регионах, близких к географическому положению Азербайджана, наблюдаются многочисленные военные конфликты и риски для безопасности.

«Мы являемся свидетелями многочисленных военных конфликтов, вооруженных столкновений и войн в соседних странах и в более широком географическом пространстве. Подобные события создают серьезные угрозы для жизни граждан этих стран и проживающих там людей. Министерство иностранных дел и наши дипломатические представительства постоянно отслеживают эти процессы. Мы оперативно информируем наших граждан о направлениях, где существуют такие риски. Пользуясь случаем, я еще раз призываю наших граждан учитывать риски безопасности при планировании поездок за рубеж и по возможности держаться подальше от опасных регионов. В случае же нахождения на таких территориях, им следует в первую очередь соблюдать предупреждения и рекомендации официальных органов страны пребывания», - сказал министр.