Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы на золото ЧМ-2026

Британская аналитическая компания Opta обновила расчеты своего суперкомпьютера, заново оценив шансы национальных сборных на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года перед стартом матчей 1/8 финала.

Вероятность итогового триумфа сборной Франции заметно выросла и теперь оценивается в 28.89%. Примечательно, что сразу после завершения группового этапа этот показатель составлял 18.66%, но даже тогда французская команда удерживала статус главного претендента на титул.

В тройку лидеров по версии искусственного интеллекта также вошли сборные Аргентины и Испании. После завершения стадии 1/16 финала шансы действующих чемпионов мира — аргентинцев — незначительно скорректировались в сторону увеличения и составляют 16.32% (ранее было 16.26%). В свою очередь, вероятность завоевания трофея испанской сборной снизилась с 13.47% до 12.96%.

В первую десятку фаворитов ЧМ-2026, согласно математической модели Opta, также включены Бразилия (9.11%), Англия (8.14%), Португалия (5%), Колумбия (3.38%), Марокко (3.21%), Норвегия (2.86%) и Мексика (2.68%). Поединки стадии 1/8 финала пройдут в период с 4 по 7 июля. Первый матч этого раунда между сборными Канады и Марокко запланирован на субботу, начало встречи — в 21:00 по бакинскому времени. Напомним, что мировое первенство, которое совместно принимают США, Канада и Мексика, завершится финальным матчем 19 июля.