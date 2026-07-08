Кто и чем угощал лидеров НАТО на официальном приеме в Анкаре - ФОТО

Официальный гала-ужин для лидеров стран НАТО, собравшихся на саммит в Анкаре, был подготовлен обладателем двух звезд Michelin, турецким шеф-поваром Фатихом Тутаком.

Концепция ужина была посвящена богатому гастрономическому наследию Турции. Меню объединило продукты со всей страны и традиционные рецепты, переосмысленные с использованием современных кулинарных техник и элегантной подачи.

Подготовка заняла несколько недель. По словам шефа, при разработке меню особое внимание уделялось сезонности, местным продуктам и принципам экологичности. Большинство ингредиентов было поставлено производителями из различных регионов Турции.

В меню гала-ужина вошли:

Пиде, приготовленное в каменной печи, с трабзонским сливочным маслом и медом.

Томленые овощи с оливковым маслом и йогуртом.

Леврек с артишоками.

Булгур с телячьими ребрышками.

Манты с йогуртом и копченой томатной пастой.

Молочная баклава с посыпкой из фисташек и бергамотом.

Кахраманмарашское мороженое.

Комментируя участие своей команды в мероприятии, Фатих Тутак отметил:

«Для нас было большой честью представлять турецкую кухню на столь особенном приеме. Этим меню мы хотели как бы рассказать о продуктах из разных регионов Турции, труде наших фермеров и богатой кулинарной памяти нашей страны. Для нас было очень ценно стать частью этого важного международного события».

Источник: Habertürk