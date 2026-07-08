Златко Далич ушел с поста главного тренера сборной Хорватии по футболу

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ушел в отставку после вылета команды с ЧМ-2026.

Об этом сообщает сайт Хорватского футбольного союза.

Далич работал с хорватской сборной с 2017 года. Под его руководством она завоевала серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах. «Когда я возглавил сборную, то никогда не мечтал о том, что мы добьемся того, чего достигли за эти годы. Не могу описать, как я горжусь каждой победой, но более всего — единством, которого мы достигли внутри команды и с хорватским народом», — заявил 59-летний Далич.

Также тренер рассказал, что он мог пересмотреть решение об уходе благодаря поддержке болельщиков, но не стал этого делать. «Чувствую, что сейчас подходящий момент для завершения этой невероятной эпохи. Я ухожу с гордостью за то, что внес свой вклад в величайшие достижения хорватского футбола в истории», — отметил Далич.