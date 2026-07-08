В Ичеришехер запретили несогласованные строительные и восстановительные работы

В Ичеришехер запрещено проводить несогласованные с администрацией заповедника строительные, восстановительные и другие работы, способные нарушить целостность памятников или создать для них угрозу.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".

Согласно документу, на территории заповедника запрещаются повреждение или уничтожение памятников, их перенос в другое место без согласования с администрацией, а также проведение строительно-монтажных, восстановительных, реконструкционных и консервационных работ либо мероприятий по благоустройству, которые могут нарушить неприкосновенность объектов культурного наследия или создать для них опасность.