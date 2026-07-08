В Агентстве водных ресурсов прокомментировали падение автомобилей в канализационный колодец в Пиршаги - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ГАВРА) распространило заявление в связи с падением автомобилей в канализационный колодец, вырытый на обочине прибрежной дороги в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

В Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана в ответ на запрос 1news.az сообщили, что на указанной территории реализуется проект строительства подводящих канализационных коллекторов Пиршагинского бассейна.

Было отмечено, что на участке проведения строительных работ были приняты все необходимые меры безопасности, территория была обеспечена защитными полосами и предупреждающими знаками.

В ведомстве подчеркнули, что для расследования информации и получения официальных комментариев касательно транспортных происшествий, произошедших в ночные часы в поселке Пиршаги и распространенных в некоторых СМИ и социальных сетях, рекомендуется обращаться в соответствующую структуру.

11:05

На территории поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку - у прибрежной дороги - в вырытый канализационный колодец провалился еще один автомобиль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в темное время суток в этот колодец угодил автомобиль марки Toyota Aqua.

Попавшую в аварию легковушку извлекли из ямы с помощью специального крана.

Отметим, что всего несколько дней назад в этот же колодец уже проваливался автомобиль.

Представляем данные кадры: