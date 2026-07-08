Эди Рама привлек к себе внимание на саммите НАТО

Помимо обсуждения ключевых вопросов безопасности, саммит НАТО в Анкаре запомнился и рядом неформальных эпизодов с участием мировых лидеров.

Во время официальной церемонии фотографирования участников саммита премьер-министр Албании Эди Рама вновь привлек внимание своим необычным стилем.

Политик, известный тем, что нередко сочетает классический деловой костюм с белыми кроссовками, сохранил эту традицию и на нынешнем мероприятии.

Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подошел к месту для общего снимка, камеры запечатлели момент, в котором он на несколько секунд задержал взгляд на обуви албанского премьера.

После этого оба лидера заняли свои места для официальной фотографии.

Кадры с Рамой и Эрдоганом быстро разошлись в СМИ и социальных сетях, вызвав активное обсуждение.

При этом по опубликованным видеозаписям невозможно достоверно определить, с чем именно был связан взгляд Эрдогана, поэтому любые предположения о его реакции остаются лишь интерпретациями.

Источник: Haberler