Делегация Грузии покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста

Делегация Грузии в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам, передает телекомпания "Рустави 2".

"Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию, включающую резолюцию по Грузии. Грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании", - говорится в сообщении.

Соответствующее заявление перед голосованием сделал председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.

"Поскольку отдельные части пересмотренной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты… наша делегация в знак протеста не примет участия в процессе голосования", – заявил Самхарадзе.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс, комментируя заявление грузинской стороны, отметил, что бойкот заседаний не способствует разрешению разногласий.

Источник: РИА Новости