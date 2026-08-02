Героизм спецназа и история любви: состоялся релиз трейлера фильма «44»

Опубликован трейлер художественного фильма "44", посвященного Второй Карабахской войне.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил помощник Президента Азербайджана Анар Алекперов.

Поздравив деятелей кино с Днем национального кино Азербайджана, А.Алекперов отметил, что для сохранения национальных кинематографических традиций и развития отечественного кинопроизводства и впредь будут мобилизованы все необходимые возможности.

"В этот знаменательный день мы с гордостью представляем трейлер художественного фильма "44", премьера которого запланирована на осень", - подчеркнул он.

Отмечается, что фильм представляет собой драму о героизме и любви, показанную глазами курсанта.

События картины отражают дух, силу воли и самоотверженность поколения, вставшего на защиту Родины, на примере бойцов Сил специального назначения.

В центре сюжета - офицер Сил специального назначения Рашад Халилов, работающая в Азербайджане турецкий врач-ортопед Зейнеп Оздемир и командир группы специального назначения полковник Рамазан Керимов. На фоне личной истории и любовной линии разворачиваются напряженные боевые действия.

Создатели отмечают, что "44" - это не просто фильм о войне, а художественная история азербайджанского народа, который с любовью к Родине и верой в Победу боролся за освобождение своих земель.

Картина также является художественной летописью исторической Победы, одержанной благодаря единству народа, героизму азербайджанских военнослужащих и "железному кулаку" Верховного главнокомандующего.

Источник: Report