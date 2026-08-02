Магнитная буря ожидается на Земле вечером 2 августа

Вечером 2 августа на Земле ожидается магнитная буря.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Сегодня ожидается приход к Земле облака плазмы среднего размера, результатом которого должна стать первая магнитная буря августа", — сказано в публикации. Специалисты уточнили, что выброс плазмы явно направлен в сторону от планеты, но, по расчетам, заденет Землю краем. Пик магнитной бури ожидается в период с 18 до 21 часа по мск.