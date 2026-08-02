Пострадавшего при взрыве мины сапера ANAMA эвакуировали в Баку

Сотрудник частной компании, привлеченной к работам по разминированию, Ахад Ахадов (1985 г.р.), получивший ранения в результате подрыва на противопехотной мине в Ходжавендском районе, эвакуирован в Баку.

Как сообщает TƏBİB, пострадавший доставлен в одну из частных столичных клиник для продолжения специализированного лечения.

Инцидент произошел 2 августа около 09:00 во время выполнения А.Ахадовым служебных обязанностей на территории освобожденного от оккупации района. Первоначально сапер был доставлен в Физулинскую центральную районную больницу, где у него диагностировали множественные осколочные ранения различных частей тела, включая ранение левого бедра. После оказания первой медицинской помощи было принято решение о его эвакуации в Баку. По данным ANAMA, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.